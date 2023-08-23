3 طرق لمعرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الخميس الماضي نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 عقب انتهاء لجان التصحيح من مراجعة كراسات الإجابات الخاصة بكل مادة.

معايير نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 تخضع لمقاييس ومعايير حددتها الوزارة منذ بداية فتح باب التظلمات.

وقالت الوزارة في بيان، إن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 دقيقة تمامًا، حيث يحصل كل طالب على ما يستحق، سواء بإضافة درجات أم لا، ويتم إخطاره بالتفاصيل برسالة sms على الهاتف المحمول المسجل ضمن أوراق التقدم بالتظلم.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

وأضافت الوزارة أنه يتم إخطار الطلاب بنتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 فور الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بالطالب، عبر موقع الوزارة الإلكتروني المخصص.

طريقة التعرف على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، طريقة التعرف على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023، وذلك من خلال الاتصال مباشرة بلجنة التظلمات الرئيسية بالوزارة، أو الفرعية التي قدم فيها التظلم، أو من خلال استلام رسالة sms على الهاتف المحمول الذي سجله الطالب ضمن أوراق التقدم بالتظلم.

ولفتت الوزارة، إلى أن عددًا كبيرًا من الطلاب تقدم بطلبات للتظلم، وتم إبلاغهم بـ نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 والبعض الآخر سيتم إبلاغهم بالنتيجة تباعًا، بعد اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتظلمات بداية من تقديمهم على موقع التظلمات عبر موقع الوزارة وتسديد الرسوم المقررة، وإطلاعهم على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب، حيث تظهر النتيجة إما بحصول الطالب على درجات في المادة التي تظلم عليها أو عدم حصوله على أي درجات وبقاء الوضع على ما هو عليه.

وعن الخطوات المتبعة بعد إخطار الطالب بنتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 وحصوله على درجات، يتم إخطار مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للطالب، وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن، وعلى أساسها يمكنه الالتحاق بالكلية التي توافق مجموعه وفق الحدود الدنيا التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.