السيارة المائية تجذب المصطافين على شواطئ مطروح.. سرعتها 80 كيلومترا بالساعة

تعد السيارة المائية إحدى الألعاب الشهيرة على بعض الشواطئ في مرسى مطروح، ويقبل عليها المصطافون للاستمتاع بها، خاصة أنها تشبه السيارة العادية ولكنها تسير على المياه بسرعة كبيرة.

السيارة المائية تجذب الأجانب والمصريين

يقول تامر جوهر، أحد المتخصصين في تأجير الألعاب المائية على شاطئ البوسيت بمرسى مطروح، إن اللعبة تجذب المصطافين المصريين والأجانب، وتحقق المركز الثاني في الأعلى إقبالا بين الألعاب الأخرى، مثل «البنانا بوت» و«الباراشوت»، ويحبها الجميع.

ومع رشاقة السيارة المائية، وخفة وزنها، تسير بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، ويتم تزويدها بالبنزين، وتشعر خلال ركوبها بالسعادة، لأنها تأخذك في جولة بحرية سريعة، تجوب عدة شواطئ خلال ربع ساعة، حيث تذهب إلى شاطئي الغرام وكليوباترا في عدة دقائق، ويمكن لمستقليها مشاهدة اليخوت واللانشات أثناء الجولة، كما تعد أسرع لعبة بحرية على الشواطئ، بحسب «جوهر».

السيارة صناعة مصرية

ويضيف أن من يشاهدها يعتقد أن السيارة مستوردة من الخارج، لكنه يتفاجأ أنها مصنوعة بأيادٍ مصرية من خلال شباب من مطروح يتقنون تصنيع الألعاب المائية ولديهم خبرة كبيرة بها، كما طوروا السيارة بألوان مميزة وموتور قوي، وبها كل إمكانات السيارة العادية من «زجاج وأبواب وتابلوه وفرامل ودريكسيون».