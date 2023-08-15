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«إكسترا نيوز» تستعرض أبرز مشروعات مرسى مطروح: مستشفيات وشبكة طرق

كتب:

أبانوب رجائي
10:06 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
مذيعة «إكسترا نيوز»

مذيعة «إكسترا نيوز»

استعرضت آلاء شتا مذيعة قناة «إكسترا نيوز»، تفاصيل ومراحل المشروعات التي تُجرى في محافظة مطروح غرب مصر، وتطرقت للمشروعات الصحية وتطوير المستشفيات.

المؤسسات الصحية في مطروح

وذكرت المذيعة آلاء شتا، أن المؤسسات الصحية شهدت اهتماما كبيرا من الدولة خلال الفترة الماضية، فتم إنشاء مستشفى النجيلة المركزي، وتطوير مسشفى السلوم المركزي، ومستشفى العلمين النموذجي، ومستشفى مطروح العام، وعدد آخر من المستشفيات والمراكز الطبية، فضلا عن إطلاق عدد من المبادرات والخدمات الصحية للمواطنين.

شبكة الطرق والمحاور

كما شهدت محافظة مطروح تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات أخرى لتحسين حياة المواطنين، ومنها شبكة الطرق المقامة على أعلى مستوى، ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور بالساحل الشمالي الغربي، لضمان سهولة الحركة والتنقل للمواطنين، وأبرز هذه المشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي وإنشاء مسارات بديلة تخفف من هذا الزحام. 

 

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