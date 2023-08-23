حفل صابر الرباعي في تونس كامل العدد (صور)

شارك الفنان صابر الرباعي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، صوره من حفله الغنائي الأخير بتونس، ورفع شعار كامل العدد.

ونشر صابر الرباعي مجموعة صور من الحفل وعلق عليها قائلًا: «سعدت بوجودي ليلة أمس بمناسبة حفل ودادية الأمن الرئاسي بالمسرح الأثري بقرطاج، مع هذا العدد الكبير من الجمهور وإلى مليون لقاء».

نجاح كبير لأغنية يا بنات الحلال

وحقق صابر الرباعي نجاح كبير بأغنية «يا بنات الحلال»، التي طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب» اذ حصدت مشاهدات كبيرة، ونالت إشادة الجمهور، كما شارك في الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية بحفل غنائي ناجح رفع شعار «كامل العدد»، وحقق به نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند.