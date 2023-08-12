صابر الرباعي عن حفله بمهرجان قرطاج: ليلة لا تنسى مع الجمهور التونسي

أعرب الفنان صابر الرباعي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته لنجاح حفله الغنائي في مهرجان قرطاج والذي رفع شعار كامل العدد.

ونشر صابر الرباعي مجموعة صور من كواليس الحفل وعلق عليها قائلا: «مثل كل سنه ليلة لا تنسى مع الجمهور التونسي الاستثنائي حضوره الكثيف البارح في مهرجان قرطاج فرحني وأسعدني، ربي يخليكم لي».

أغنية يا بنات الحلال

وطرح الرباعي، مؤخرًا، أغنية «يا بنات الحلال»، والتي حققت نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية على «يوتيوب»، كما شارك في الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية بحفل غنائي ناجح رفع شعار «كامل العدد»، وحقق به نجاحًا كبيرًا وتصدر وقتها التريند.