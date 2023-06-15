وزارة النقل تعلن نسب تنفيذ مشروعات التطوير بالموانئ البحرية

أعلنت وزارة النقل، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات في سبتمبر 2021 بميناء الإسكندرية، قامت الوزارة بالعمل على الأهداف الاستراتيجية في عدة محاور، كان المحور الأول منها هو خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج (الصناعي/ الزراعي/ التعديني/ الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

ممر السخنة - الإسكندرية اللوجيستي

وأضافت وزارة النقل في تقرير لها، أن من أهم هذه الممرات هو ممر السخنة/الإسكندرية اللوجيستي والذي يبدأ من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية الكبير على البحر المتوسط يربطهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مروراً بالميناء الجاف في العاشر من رمضان والذي يربطه بهذا المحور خط سكك حديد القاهرة / السويس في منطقة الروبيكي وصولاً إلى منطقة بلبيس .

وأوضح التقرير أنه فيما يخص ميناء السخنة فإنه جار إنشاء أرصفة بطول 18كم حتى تصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م، و إنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 حتى تصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 و إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم حتى يصبح إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم، كما يتم إنشاء طرق بطول 17 كم وزيادة المساحة ب 4 كم2 حتى تصبح المساحة الكلية 25 كم 2 وبعمق 18 كم، ويقوم بتنفيذ الأعمال 13 شركة وبلغت نسبة التنفيذ 80 % ونسبة كميات التكريك 70 مليون م3 ويقوم بتنفيذها 3 شركات بنسبة تنفيذ 27 % ، أما بالنسبة لحواجز الأمواج فيبلغ أطوالها 3270 م وبلغت بنسبة تنفيذها 94 % وفي ميناء السخنة 81%.

واستعرض التقرير، الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ضمن الممر اللوجيستي السخنة الدخيلة حيث يبغ طول الخط الأول 675 كم وعدد المحطات 21 محطة وعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمي، 14 جرار بضائع حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكة والمحطات 45 % (محطة العاصمة الإدارية الجديدة - محطة السخنة).

المنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان

وأشار إلى أن الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان وخط السكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) وأنه جار تنفيذ الميناء الجاف بالشراكة مع شركة MSC وهي شركة الشحن الأولى عالمياً وتصل نسبة التنفيذ 15%.