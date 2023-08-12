«النقل».. مشروعات عملاقة لتنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة

قال خبراء إن يد التنمية والتطوير لم تغب عن قطاع النقل، لذا فقد أولت الدولة أهمية قصوى له، وهو ما ظهر جلياً فى ما أنجزته الدولة خلال الـ9 سنوات الماضية، وفق خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل «طرق وكبارى - سكك حديدية - الأنفاق والجر الكهربائى - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهرى» بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه.

وفى محور الطرق والكبارى، عملت الدولة على تنفيذ المشروع القومى للطرق، لربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية.

أما عن محور السكة الحديد، فقد تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر المنظومة ترتكز على 5 محاور رئيسية، هى تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشرى، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.

وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، وبناء الجمهورية الجديدة، اشتملت خطة وزارة النقل على استكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازى مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائى الجماعى السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التى تخطوها الدولة فى مجال التوسّع العمرانى وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة فى الطلب على النقل وتقديم خدمات نقل جماعى متطورة وآمنة ومميّزة للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية.

«داليا»: المشروعات دورها كبير فى حماية البيئة ودعم الاقتصاد ووفّرت آلاف فرص العمل

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيل كلية النقل الدولى واللوجيستيات، أن ما تقوم به وزارة النقل فى مصر يحقّق أهداف التنمية المستدامة، لأنها تنفذ مشروعات ضخمة صديقة للبيئة. وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن» أن هذه المشروعات، فضلاً عن دورها فى حماية البيئة، تسهم فى توفير آلاف فرص العمل للشباب من ناحية، وتعزيز الاقتصاد المصرى من ناحية أخرى.

«أبوخضرة»: المنظومة تحقّق الانضباط على الطرق وتقلّل الحوادث

وأشاد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بنى سويف، بما يتم من تطوير فى الطرق والكبارى، خاصة تطبيق منظومة النقل الذكى على الطرق الرئيسية، موضحاً أن المنظومة تحقّق الانضباط على الطرق وتُقلل الحوادث بشكل كبير، وأنها عبارة عن تحكم كامل فى حركة النقل على الطرق من خلال كاميرات مراقبة.

وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن» أن منظومة النقل الذكى تُقلل مخالفات المرور بشكل كبير، خاصة أنها ستوفر رصداً دقيقاً لهذه النوعية من المخالفات، لافتاً إلى أنَّ تطبيق هذه المنظومة يسهم فى تحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق، موضحاً أنَّها تمكن قائدى المركبات من التعرّف بسهولة على أى مشكلة على الطرق والمكان المخصّص للتحويلات المرورية لتفاديها، مؤكّداً أنَّها تتمكّن من معرفة حتى لو كانت الرخصة منتهية للسائق، فضلاً عن دورها المهم فى تقليل نسبة الحوادث بدرجة كبيرة.