«الإسكان»: استكمال تطوير الطرق ومداخل مدينة بدر ضمن خطة شاملة للتوسعة

أجرى المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، جولة مرورية على أعمال استكمال تطوير طريق دائري المنطقة الصناعية والذى يبدأ من الخزان حتى طريق الروبيكي مروراً بـ222 عمارة سكنية مركز المدينة، ثم عمارات حي الأندلس (الحى السابع)، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك في إطار خطة شاملة لجهاز تنمية مدينة بدر لتطوير وتوسعة الطرق بالمدينة.

وأوضح «مندور»، أنَّه جارٍ حالياً تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية النهائية من منطقة الخزان حتى عمارات مركز المدينة، وذلك بعد عمل التوسعة المطلوبة من عرض 8 أمتار حتى 11 مترًا ونصف المتر، وكذا جارٍ استكمال باقي الأعمال بالطريق لتنفيذ الأعمال المطلوبة.

عمار مندور: الانتهاء من تجميل وتشجير وزراعة مدخل ومخرج المدينة بطريق السويس

وفي ذات السياق، وأجرى «مندور»، جولة مرورية على مدخل المدينة من طريق الإسماعيلية، موضحاً أنه بعد الانتهاء من تجميل وتشجير وزراعة مدخل ومخرج المدينة على طريق السويس، جار حالياً تجميل وتشجير مدخل المدينة من طريق الإسماعيلية، إذ تمّ بالفعل تشجير الجزيرة الوسطى للطريق بالأشجار والنباتات المزهرة، وسيتم تنفيذ أرصفة على جانبي الطريق بطول 4 كيلومترات يتخللها الأشجار.

جدير بالذكر أنَّ مسئولي جهاز تنمية مدينة بدر أثناء المرور الدوري خلال العطلات الرسمية على أحياء المدينة للتصدي ومنع عمل المخالفات البنائية في مهدها وعملوا على رصد وفك الشدة الخشبية لمحاولة صب ردود بالقطعة رقم 343 قطاع ب بالحي الرابع ومصادرة المواد المستخدمة بمعرفة إدارتي الأحياء والأمن بالجهاز.