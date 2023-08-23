اقرأ في عدد «الوطن» غدا: 60 سنة دراما.. «الإبداع حدوتة مصرية»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«مصر تحمي الشقيانين»

برامج وصندوق دائم لتأمين العمالة غير المنتظمة

«الحكومة»: الصندوق سيقدم منحاً دورية وتعويضات ورعاية صحية لـ3 ملايين عامل

«التضامن»: «بر أمان» صرفت إعانات لـ42 ألف صياد و«طريقك أمان» وزعت مستلزمات حماية لـ21 ألفاً

عمال: المبادرات وفرت لنا الأمان وساعدتنا على تجاوز الأزمات.. وصيادون: فتحت أمامنا أبواب الرزق

تقليل الاغتراب

«التعليم العالى»: بدء قبول طلبات تحويلات المرحلتين الأولى والثانية

تستمر لمدة 5 أيام والقبول فى حدود 10 % والتسجيل إلكترونياً

رئيس حزب «الوفد» يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

«يمامة»: هيئات الحزب توافقوا على ترشحى.. والبرنامج بعد التقدم رسمياً

60 سنة دراما «الإبداع.. حدوتة مصرية»

«القاهرة للدراما» يضىء شمعته الثانية فى «العلمين»

سنوات من التفرد.. و«هارب من الأيام» كان لحظة الميلاد

«المتحدة» أعادت الدراما للريادة بعد فترة من التخبط

نجوم الفن: مهرجان مشرِّف وإقامته بالعلمين قرار مدروس

اللجنة الثلاثية تنهى أزمات «الأبيض».. وانفراجة فى ملف «زيزو وفتوح»

28 فنانة يتنافسن على الأفضل.. و«جعفر العمدة» و«الكبير» مرشحان لأفضل مسلسل

«زكى»: الحدث يليق باسم مصر.. وتكريم من أثروا الدراما على مدار 60 عاماً

«الأحمر» يدرس التضحية بـ«بيرسى تاو» و«كولر» يرفض الفكرة

«إلهام»: المسلسلات المصرية تحتفظ بالريادة.. وأدعو الوسط الفنى للحضور

«الإسكان»: طرح 2530 قطعة فى 14 مدينة

«قناة السويس»: سحب ناقلة بترول تعطلت ماكيناتها بالمجرى الملاحى

«ربيع»: الهيئة تتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تضم كفاءات ملاحية فى أعمال الإنقاذ البحرى ووحدات بحرية متخصّصة

الصفحة الثانية

«مصر تحمى الشقيانين»

صندوق حماية دائم للعمالة غير المنتظمة

«العمل»: صندوق «العمالة غير المنتظمة» سيقدم منحاً وتعويضات ورعاية لـ3 ملايين

«التضامن»: وفرنا إعانات ومساعدات لـ42 ألفاً من صغار الصيادين.. وتعويضات لـ2450 صياداً و948 صاحب مركب.. وتقديم قروض لـ10 آلاف مشروع صغير

«طريقك أمان» وزعت مستلزمات حماية شخصية لـ21 ألفاً.. و«تتلف فى حرير» وفرت 500 نول وخامات التشغيل لـ500 أسرة

سولاف درويش: شهادة «أمان» حصن أسر العمالة غير المنتظمة.. وقانون العمل يؤسس علاقة جديدة مع المنشآت

وكيل «القوى العاملة بالنواب»: عمال مصر ذراع الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية

بالمبادرات والبرامج.. الدولة تدعم سواعدها

الصفحة الثالثة

المستفيدون: المبادرات وفرت لنا الأمان وساعدتنا على تجاوز الأزمات

منحة «كورونا» ساعدت «خيرى» مادياً وقت إغلاق المقهى بتوفير دخل لتلبية احتياجات أسرته.. وخففت معاناة «على» بعدما أصابه الفيروس

«رحيل»: «مهنتك مستقبلك» حققت حلمى وأفكر فى فتح مصنع ملابس.. و«خليل»: أجريت جراحة بـ30 ألف جنيه دون دفع مليم بعد تسجيلى فى وزارة العمل

الصيادون: «بر أمان» فتحت أمامنا أبواب الرزق ووفرت لنا حياة كريمة

ذوو الهمم: «السيسى» انتصر لحقوقنا.. وأنهى عقوداً من التهميش والحرمان الوظيفى

«إسماعيل»: المركب الجديد غيّر حياتى.. و«سنبل»: المواطن أصبحت له قيمة.. وشعرت أن هناك عدلاً ومساواة وباب رزق فتحه لنا «السيسى»

«طارق»: فى كل احتفال يجرى تكريمى ضمن المتميزين.. و«أحمد»: اهتمام الرئيس بذوى الاحتياجات الخاصة أعطانى دفعة قوية وتم تعيينى ضمن نسبة الـ5%

«سعد»: خطوة كنا فى انتظارها.. ومبادرة بقت مصدر دخل لينا وقدرنا نشتغل ونكسب بالحلال

الصفحة الرابعة

«تنسيق الثانوية»: اليوم بدء تحويلات «تقليل الاغتراب» للمرحلتين الأولى والثانية وتستمر لمدة 5 أيام

تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.. والتحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع.. وغير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية

«عبدالغفار» يتابع تطوير المعاهد الصحية: تعديل المناهج والتدريب

وضع نموذج نمطى موحد للمنشآت.. وتأهيل الكوادر ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس

«الاستثمار» توافق على إنشاء مدينة «طربول» فى الجيزة

المشروع يقام على مساحة 26 ألف فدان ويوفر 750 ألف فرصة عمل مباشرة

«الرى»: 430 مليون أفريقى لا يحصلون على مياه صالحة للشرب

عمرها 64 عاماً.. وطلبت الاستمرار فى عملها بالنظافة بعد المعاش

«سويلم»: افتقار 800 مليون فى القارة السمراء لخدمات الصرف الصحى

«اشتياق».. ربع قرن فى خدمة الناس: «نفسى أزور الكعبة»

الصفحة الخامسة

60 سنة دراما الإبداع.. حدوتة مصرية

مهرجان القاهرة للدراما يضيء شمعته الثانية الليلة على أرض «العلمين الجديدة» واستحداث جائزة جديدة للجمهور

سنوات من التألق والتفرد.. و«هارب من الأيام» كان لحظة الميلاد

«المتحدة» أعادت الدراما إلى الريادة بعد فترة من التخبّط.. وشكلت الوعى لإرساء القيم المجتمعية

الصفحة السادسة

28 فنانة يتنافسن على أفضل ممثلة.. والراحل مصطفى درويش مُرشح لـ«أحسن دور ثانى»

«جعفر العمدة» و«الكبير أوى» من ضمن المرشحين لـ«أفضل مسلسل»

«كرارة والعوضى ومصطفى شعبان» من المتنافسين على جائزة أفضل ممثل

نقيب المهن التمثيلية: الفن أكبر أداة فى الترويج للسياحة.. ومهرجان العلمين صنع حالة من الرواج الفنى.. وفخر للمهرجان إقامته بمدينة السحر والجمال

د. أشرف زكى: «المتحدة» دعمت المهرجان.. والدورة الثانية ستليق باسم مصر وشعبها

استحدثنا جائزة الجمهور لأنه صاحب الرأى الأول والأخير.. ونكرّم مَن أثروا الدراما على مدار 60 عاماً

نقاد: استحداث جائزة بتصويت الجمهور خطوة رائعة

ماجدة موريس: لجنة التحكيم رائعة.. وكنت أتمنى وجود مدير تصوير ومونتير ضمن أعضائها

الصفحة السابعة

إلهام شاهين: المسلسلات المصرية تحتفظ بالريادة.. ويحيى الفخرانى رشّحنى لعضوية لجنة التحكيم

الأعمال المشاركة ليست مقتصرة على دراما رمضان وتشمل كل الإنتاجات المعروضة فى

نجوم الفن: حدث مشرِّف.. ويعوض غياب «الإذاعة والتليفزيون»

«كرارة»: شكراً لـ«المتحدة» وأشرف زكى على جهودهم

نبيلة عبيد: إقامة المهرجان بـ«العلمين» فكرة عظيمة

محمد نبيل: فتح باب المنافسة أمام الأعمال المعروضة خارج السباق الرمضانى أمر ضرورى

مصطفى الكيلانى: إدراج «القاهرة للدراما» ضمن فعاليات «العالم علمين» أمر إيجابى

الصفحة الثامنة

أعلى سعر الأهلى يدرس التضحية بـ«بيرسى تاو» للاستفادة منه مالياً «كولر» يرفض الفكرة.. والفريق يعود للتدريبات

الجميع يترقب اتحاد جدة يرفض الاستسلام فى صفقة محمد صلاح.. وراتب خيالى للاعب

إعادة الكيان اللجنة الثلاثية تنهى أزمات الزمالك وانفراجة فى ملف «زيزو وفتوح وصبحى»

علامة استفهام عمرو وردة يطلب فسخ عقده مع «الرجاء» ووالده: «أنا مش فاهم حاجة»