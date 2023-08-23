الأوكازيون الصيفي 2023.. ينتهي 6 سبتمبر ومطالبات باستمراره

تواصل المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023، عروضها المتنوعة والجيدة، بنسب التخفيضات المنصوص عليها، وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، باعتبارها الجهة المنظمة والمراقبة على تخفيضات التصفيات الموسمية طوال العام، التي تشمل تخفيضات الصيف والشتاء من جانب، والمحلات المشاركة في الأكازيون الصيفي من جانب آخر.

الأوكازيون الصيفي 2023.. شهر كامل

يستمر موسم الأوكازيون الصيفي 2023، في تقديم عروضه على مدار شهر كامل، خلال الفترة من 7 أغسطس الجاري، حتى 6 سبتمبر المقبل، إذ يقدم الأوكازيون تخفيضات كبيرة على السلع المختلفة للمواطنين، بقرار أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

مطالبات بمد الأوكازيون الصيفي 2023

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه الكثير من المواطنين وزارة التموين بمد فترة الأوكازيون أسبوعا آخر، للتمكن من شراء احتياجاتهم قبل دخول المدارس.

الأوكازيون الصيفي 2023.. في نقاط

وتفاصيل الأوكازيون الصيفي2023، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

2500 محل يشارك في الأوكازيون الصيفي

- تخطى عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي منذ انطلاقه يوم 7 أغسطس الجاري حتى اليوم، 2500 محل، وفقا للتصاريح التي تصدرها مديريات التموين.

- توقعات بزيادات جديدة في عدد المحلات التي تطلب المشاركة خاصة في الأسبوع الأخير قبل يوم 6 سبتمبر المقبل.

نسب الخصومات والتخفيضات

- نسب الخصومات والتخفيضات، التي تقدمها المحال المشتركة في الأوكازيون معقولة، وفقا لتصريحات أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين.

حرية المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي

- كل محل له أن يختار نسبة التخفيضات المناسبة له، ولا يوجد نسبة تخفيضات محددة يتم إلزام المحال بها، فيما تتراوح النسب المعلنة بين 20% و70% على السلع.