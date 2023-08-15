موعد بداية ونهاية الأوكازيون الصيفي 2023.. تخفيضات تصل لـ70%

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موعد بداية ونهاية الأوكازيون الصيفي 2023، باعتبارها الجهة المنظمة والمراقبة على تخفيضات التصفيات الموسمية طوال العام، والتي تشمل تخفيضات الصيف والشتاء.

موعد بداية ونهاية الأوكازيون الصيفي

وجاء موعد بداية ونهاية الأوكازيون الصيفي، بانطلاق الأوكازيون يوم 7 أغسطس الجاري، وحددت الوزارة مدته شهرا كاملا وتحديدا حتى 6 سبتمبر المقبل، إذا لم يصدر قرار آخر من وزير التموين بمد فترة الأوكازيون لمدة اضافية.

ومنحت وزارة التموين، كل محل مشترك في الأوكازيون الصيفي، حق تقديم التخفيضات للمواطنين لمدة أسبوعين كاملين من فترة انطلاق الأوكازيون، بشرط حصول المحل على تصريح الدخول في موسم التصفيات الصيفية من مديرية التموين التابع لها، بتقديم السجل التجاري والرخصة الضريبية.

تخفيضات الأوكازيون

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تخفيضات الأوكازيون الصيفي هذا العام تتراوح من 30% إلى 70% في بعض المحال، وتعد محال الملابس الجاهزة هي الأكثر مشاركة في تخفيضات الصيف وتليها محال الأحذية والشنط بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، ثم محلات الأدوات والأجهزة المنزلية.

وتخطى عدد المحال المشاركة حتى الأن في الأوكازيون الصيفي منذ انطلاقه يوم 7 أغسطس، وحتى الآن عدد 2000 محل، ويزداد عدد المشاركين يوما تلو آخر، بناء على تصاريح المشاركة التي تصدرها مديريات التموين.