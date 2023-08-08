«التموين» توضح تفاصيل الأوكازيون الصيفي 2023 وطريقة الإبلاغ عن مخالفات التجار

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام شؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تعترض التجار أثناء استخراج تصاريح الأوكازيون، مشيرا إلى أن استخراج التصاريح يتم عن طريق أقرب مديرية بالنسبة للتاجر، ويصدر خلال مدة لا تتجاوز ربع ساعة.

ونفى مدير عام شؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، صحة الشائعة المتداولة بشأن عدم إمكانية الاستبدال والاسترجاع في الأوكازيون، وقال: «جملة عارية تماما من الصحة، فالمواطن له حق الاستبدال والاسترجاع طوال أيام العام، والقانون يدعمه».

شروط استخراج تصاريح الأوكازيون

وأوضح «أبو الفضل»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، أن هناك شرطان فقط لاستخراج تصاريح الأوكازيون، ويتمثلا في: سجل تجاري للتأكد من كون المحل داخل المنظومة الرسمية بالاقتصاد المصري، وبطاقة الرقم القومي، ويمكن لأي شخص يفوضه صاحب المحل التجاري استخراج التصريح، وهذا الأمر هدفه التيسير والتسهيل على التجار.

شروط تطبقها «التموين» على المحال المشاركة بالأوكازيون

تابع «أبو الفضل» أن: «الأوكازيون الصيفي يعود بالفائدة على الطرفين، التاجر والمستهلك، والدخول في الأوكازيون اختياريا وليس إجباريا»، موضحا أن وزارة التموين تتدخل في أمرين بالأوكازيون، وهما: مدى رغبة التاجر في دخول الأوكازيون، ونسبة التخفيض، ولا يوجد حد أدنى أو أقصى لنسبة التخفيض، ولكن التخفيض السائد يكون من 20% لـ50%.

وأشار إلى أن هانك بعض القواعد التي يجب على التجار الإلتزام بها، وتتمثل في: وجود سعرين على القطعة المباعة، إحداهما قديم والأخر للسعر بعد التخفيض، والاحتفاظ ببونات البيع من شهر سابق بهدف التأكد من صحة نسبة التخفيض وأنها غير وهمية، فضلا عن التأكد من كون البضائع الموجودة بالأوكازيون هي نفسها الموجودة منذ شهر سابق.

أهمية حصول المشتري على الفاتورة الضربيية

نفى «أبو الفضل»، ما يتم تداوله حول قيام التجار بجلب بضائع مخصصة للأوكازيون، مشيرا إلى أن هناك حملات تفتيش على المحال التجارية ومن بين مهامها الاضطلاع على الفواتير للتأكد من حداثة البضائع، وعدم قيام التاجر ببيع بضاعة قديمة كانت في المخازن، مؤكدا أنه: «يحق للمفتش سحب قطعة ملابس معينة لتحليلها والتأكد من حداثتها»، مناشدا المواطنين بأهمية الحفاظ على حقوقهم القانونية المتمثلة في الفاتورة الضربية، إذ أنها تساعد الوزارة في حالة وجود شكوى من محل ما وأيضا حالة الاستبدال والاسترجاع.

طريقة الإبلاغ عن مخالفات الأوكازيون

ونوه إلى وجود خط ساخن لجهاز حماية المستهلك من أجل الإبلاغ عن المخالفين، وهو 19588، فضلا عن خط أرضي داخل ديوان عام الوزارة 27942683، مؤكدا على التعامل بكل حزم مع المخالفين، لافتا إلى أنه يتم التحقيق في الشكاوى قبل اتخاذ أي إجراءات صارمة، نظرا إلى احتمالات أن تكون هناك شكاوى كيدية.

وواصل «أبوالفضل» إلى أن أساس الأوكازيون قائم على الملابس والمنسوجات، ولكن وفقا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي تم إتاحة دخول جميع الأنشطة التجارية في الأوكازيون، ويأتي ذلك بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية، علاوة على تخلص التاجر من الأزياء «الملابس أو الموضة» القديمة وتجديد المعروض بالعام التالي، وبالنسبة للمستهلك فبدلا من شراء قطعة فقط يمكنه شراء قطعتين بنفس الجودة وبتخفيضات على السعار.