أشهر صيغ أدعية سجود التلاوة.. اعرفها

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ سجدات التلاوة سُنَّة من سُنَن الصلاة، وسواء سجدها المرء في صلاة إن كان حاله عند القراءة مصلياً وهو يتلو آيات الكتاب، أو خارج الصلاة، فيمكنه التسبيح والذكر بأي صيغة.

شلبي: هذا هو الدعاء الأشهر

وأضاف «شلبي» خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس» والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنه لا مانع من ترديد دعاء السجود «سبحان ربي الأعلى» 3 مرات، عند سجود التلاوة، لافتاً إلى وجود صيغ أخرى وردت وتناولها الفقهاء، أبرزها هذا الدعاء: «سجد وجهي للذي خلقه. وشق سمعه وبصره. بحوله وقوته. فتبارك الله أحسن الخالقين».

دعاء السجود.. وسجود السهو

وتابع أمين الفتوى، أنَّ تلك الصيغة المشار إليها وردت في السُنَّة ويستحب أن يقولها الإنسان في سجود التلاوة، وإذا لم يكن يحفظها يمكنه أن يكتفي بذكر «سبحان ربي الأعلى.. ثلاث مرات»، أو التسبيح بأي صيغة أخرى، مؤكداً: «كل هذا صحيح.. ويُقبل منه إن شاء الله».

وأشار «شلبي»، إلى أنَّه عند سجود السهو كذلك، يجوز للمُصلي التسبيح وترديد «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا»، وأن يتلو ما تيسر من دعاء، موضحاً أنَّ الأصل في هذا السجود «أنه على السعة وليس مقيداً بصيغة محددة».