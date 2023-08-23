لماذا شرع الله الزواج؟.. هاني تمام يجيب لـ قناة الناس (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الزواج في الإسلام له قيمة عالية، وشُرع لتحقيق بعض المقاصد المهمة في الحياة، ومنها التحصين والعفة عن الحرام.

الزواج من أسباب عفة وحفظ النفس

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «الزواج سبب كبير من أسباب عفة وحفظ النفس، لكن ليس سببا كليا، يعني فيه واحد بيقول تزوج عشان أعف نفسي، نقول له خد بالك الزواج لا يفعل كل هذا، لأن العفو والتحصين أمر يحتاج مجاهدة نفس، بالدليل نجد ناس متزوجة وتقع في الحرام، أو زوج متزوج سيدة جميلة ويقع في الحرام، وكذلك الزوجة يمكن أن تقع في الحرام».

واستكمل: «الزواج سبب كبير لعفة النفس، لكن علينا أن ندرك أن العفة لازم تكون من داخل الشخص نفسه، كذلك الزواج سنة كونية في خلق الله، وأمر كبير من الله به على عباده، وسنة الأنبياء والرسل، من أهم مقاصده تحقيق السكن والرحمة والطمأنينة بين الناس».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.