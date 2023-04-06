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نادية عمارة تكشف عبر قناة الناس حكم السهو في الصلاة «فيديو»

كتب:

شريف سليمان
01:23 م | الخميس 06 أبريل 2023
الإعلامية الدكتورة نادية عمارة

الإعلامية الدكتورة نادية عمارة

ورد سؤال إلى الإعلامية الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، بخصوص حكم السهو في الصلاة والتعامل معه، وذلك خلال برنامج «قلوب عامرة» الذي يعرض على قناة الناس.

وأجابت الإعلامية عن السؤال: «دائما يبنى المسلم على الأقل، لو لم تتذكر صليت واحد أو اثنين ولو مش عارف صليت 4 أو 3 دوما اعتمد الأقل، وأكمل الصلاة لأنك إذا فاتك ركعة فقد فاتك ركن ولابد أن تستدركه».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

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