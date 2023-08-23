مفاجأة.. طائرة خاصة ثانية مملوكة لقائد فاجنر تهبط في مطار بموسكو

هبطت قبل قليل طائرة ثانية تابعة لرجل الأعمال الروسي، يفجيي بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر، من طراز «إمبراير 600»، في مطار أوستافييفو بالعاصمة الروسية موسكو، بعد قليل من تحطم طائرة خاصة بقائد المجموعة العسكرية الروسية الخاصة.

عودة طائرة ثانية لقائد فاجنر إلى موسكو

وبحسب خدمة تتبع الطيران (Flightradar24)، فإن الطائرة أقلعت من موسكو إلى سان بطرسبورج، بعد ظهر اليوم 23 أغسطس، ثم غيرت وجهتها بعد حادث تحطم الطائرة الأولى، وعادت مرة أخرى إلى العاصمة الروسية موسكو.

تحطم طائرة خاصة بقائد فاجنر شمال موسكو

ومن المقرر أن تنطلق الطائرة نفسها من موسكو إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان، غداً الخميس، بعد ساعات من تحطم طائرة خاصة في مقاطعة تفير الروسية، كان على متنها 10 ركاب، ووفقاً لقائمة أسماء ركاب الطائرة، كان قائد مجموعة «فاجنر» ضمن من كانوا على متنها.

وأكدت وزارة حالات الطوارئ أن طائرة خاصة من طراز «إمبراير ليغاسي»، وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير، مما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها.

وشددت الإدارة على أنه «كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم 3 من أفراد الطاقم، وبحسب المعلومات الأولية، قتل جميع من كانوا على متنها».