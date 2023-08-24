تعرف على برنامج علوم التمريض في جامعة المنصورة الجديدة

يسعى برنامج علوم التمريض في جامعة المنصورة الجديدة إلى إعداد جيل مؤهل علميا وعمليا من الممرضين للعمل في مجالات مختلفة في الحقل الصحي، في ظل بيئة مليئة بالتحديات والتقدم في العلوم المختلفة.

ويشتمل البرنامج على جزأين، جزء رئيس عام ويتناول تعليم التمريض العام الذي به يتعلم الطلاب تمريض البالغين، «تمريض الأم وحديثي الولادة، تمريض الأطفال وأيضاً تمريض صحة المجتمع وتمريض الصحة النفسية والعقلية والإدارة والقيادة في التمريض»، ويتناول الجزء الثاني المسارات الأكاديمية حيث يختار الطالب مساراً علمياً من المسارات التالية «تمريض الطوارئ، تمريض الإدمان، تمريض القبالة، تمريض حديثي الولادة».

أهم مسارات التمريض بجامعة المنصورة الجديدة

تنشر «الوطن» لقرائها والراغبين في الالتحاق ببرنامج علوم التمريض في جامعة المنصورة الجديدة وفقا للموقع الرسمي عن أهم المسارات ومجالات العمل لكل مسار في التمريض كما يلي:

مسار تمريض الطوارىء: يساعد هذا المسار الخريج على تطبيق المعارف والمهارات ذات الصلة بتخصص الطوارئ والتواصل بشكل فعال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الرعاية التمريضية الشاملة في حالات الطوارئ

مجالات العمل في هذا المسار

-المستشفيات «الحكومية – الخاصة»-التدريس في الجامعات - المعاهد- المدارس-المراكز البحثية المتخصصة-مراكز الرعاية الأولية -مراكز الطوارئ والإسعاف

مسار تمريض الإدمان: أهمية الرعاية التمريضية والنفسية للمدمنين، مع تقديم الرعاية المبنية على الأدلة والبراهين بالشراكة مع جميع الممارسين في المجال الصحي والرعاية الاجتماعية بناء على المعايير الدولية واحتياجات المدمنين في المجتمع

مجالات العمل في هذا المسار

-المستشفيات «الحكومية – الخاصة» -المراكز البحثية المتخصصة-التدريس في الجامعات - المعاهد- المدارس-مراكز المدمنين-مراكز التأهيل النفسي

مسار تمريض القبالة: يعتبر هذا المسار من التخصصات المهمة في مجال التمريض حيث يهدف إلى إعداد وتأهيل الطالبات للعمل في مجال القبالة في الأماكن والمؤسسات الصحية المختلفة ويوفر الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على تلبية احتياج المجتمع وسوق العمل للخدمات الصحية المتخصصة في مجال القبالة والتوليد.

مجالات العمل في هذا المسار

-المستشفيات «الحكومية – الخاصة» -المراكز البحثية المتخصصة-التدريس في الجامعات المعاهد المدارس-مراكز رعاية الأمومة والطفولة

مسار تمريض حديثي الولادة: تؤهل الطلاب علي اكتساب الخبرات العملية التي تمكنهم من تقديم الرعاية التمريضية لحديثي الولادة

مجالات العمل في هذا المسار

-المستشفيات «الحكومية –الخاصة» -المراكز البحثية المتخصصة-التدريس في الجامعات المعاهد المدارس-مراكز رعاية الاطفال المبتسرين

مصاريف برنامج علوم التمريض في جامعة المنصورة الجديدة

تبلغ مصاريف برنامج علوم التمريض في جامعة المنصورة الجديدة 31 ألف جنيه بالإضافة إلى الرسوم الإدارية، رسوم الكشف الطبي، رسوم التربية العسكرية، رسوم تأمين المعامل ويتم استردادها عند التخرج.