قصة الظهور الأخير لقائد فاجنر قبل تحطم طائرته شمال موسكو (فيديو)

جاء الظهور الأخير لقائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، مثيراً للدهشة، عندما ظهر في مقطع فيديو من قارة أفريقيا، للإعلان عن رقم تليفون لمن يريد الانضمام إلى مجموعته العسكرية.

ظهور في منطقة صحراوية

ونقلت الفيديو قناة «الحدث»، وظهر فيه قائد فاجنر في منطقة صحراوية مرتدياً بدلة عسكرية كاملة وخوذة، ويحمل في يده بندقية وساعة فضية، وخلفه شاحنة صغيرة نصف نقل، على متنها عدد من الرجال المسلحين.

العمل في درجات حرارة مختلفة

وكشفت وكالة «رويترز» للأنباء أن المكان الذي توافد فيه قائد فاجنر تخطى 50 درجة مئوية، ولكن فشلت الوكالة العالمية في تحديد تاريخ ومكان الفيديو، ولكنها أشارت إلى أن المكان في إحدى الدول بالقارة الأفريقية.

تعليق من قائد فاجنر

اللافت في الفيديو هو ظهور رقم هاتف على الشاشة، للراغبين في الانضمام لمجموعة فاجنر، وقال قائد المجموعة متحدثاً باللغة الروسية: «نحن نعمل تحت درجة حرارة تزيد على 50 درجة مئوية، ونعمل كما نرغب، فاجنر تجري عمليات استطلاع وبحث ستجعل روسيا تتوسع أكثر في جميع القارات وأفريقيا بحرية».

وتابع بقوله: «نحن نجعل الحياة كابوساً لداعش والقاعدة وقطاع الطرق الآخرين، ونأخذ المحاربين الحقيقيين إلى الخدمة، ونواصل تنفيذ المهام التي تم تحديدها وقطعنا وعوداً بالنجاح».