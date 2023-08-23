موقع روسي عسكري: لا تأكيد رسمي بمصرع قائد فاجنر حتى الآن

ذكر موقع «ريدوفكا» الروسي العسكري، أنه ليس هناك تأكيد رسمي حتى الآن، حول مصرع قائد حركة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، في تحطم طائرته الخاصة شمال موسكو، بينما كانت في رحلة من العاصمة الروسية إلى مدينة سان بطرسبرج.

اسم قائد فاجنر ضمن ركاب الطائرة

وبحسب موقع «تايمز موسكو» الروسي فإنه تم تحطم طائرة خاصة في مقاطعة تايفر الروسية كانت قادمة من العاصمة موسكو متجهة إلى مدينة سان بطبرسبرج على متنها 10 أشخاص وكان اسم قائد فاجنر من ضمن ركاب هذه الرحلة.

آخر ظهور لقائد فاجنر

يشار إلى أن أخر ظهور لقائد فاجنر كان عبر فيديو نقلته وكالة أنباء «رويترز»، من مكان غير معروف في أفريقيا، دون الإعلان عن تفاصيل، ولكن اللافت أن الفيديو تضمن رقم تليفون للأشخاص الراغبين في الانضمام لمجموعة المرتزقة الروسية.