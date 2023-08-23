تضارب الأقوال حول مصرع قائد فاجنر في تحطم طائرته.. لا تأكيد رسمي حتى الآن

لاتزال الأقوال الرسمية حول مصرع قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، في تحطم طائرة خاصة في منطقة تفير، شمال موسكو، غير مؤكدة حتى الآن، حيث خرجت بعض الجهات الرسمية والإعلامية لتؤكد مصرعه، ضمن 10 أشخاص كانوا على متن الطائرة، خرجت دوائر أخرى لتؤكد أنه ليس هناك أي تأكيد بمصرع قائد مجموعة فاجنر في تحطم طائرته الخاصة.

وزارة الطوارئ تشير إلى مصرع 10 أشخاص

وأكدت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أن مالك الطائرة المتحطمة هو قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، في الوقت الذي أشارت فيه وزارة الطوارئ وفاة 10 أشخاص كانوا على متن الطائرة.

أما موقع «ريدوفكا» الروسي العسكري، فقال إنه لا تأكيد رسمي حتى الآن حول مصرع قائد حركة فاجنر العسكرية، يفجيني بريجوجين، في تحطم الطائرة، إلا أنه عاد ليؤكد أن المعلومات الأخيرة التي توافرت لديه، تفيد بمصرعه في الحادث.

تعليق الحرس الوطني على تحطم طائرة قائد فاجنر

وفي الوقت الذي أكدت فيه إدارة الحرس الوطني في روسيا، في بيان نقلته قناة «روسيا اليوم»، مساء اليوم الأربعاء، أن قائد فاجنر كان من ضمن 10 أشخاص على الطائرة، بينهم 3 أفراد طاقم الطائرة، و7 ركاب آخرين.

رئيس حركة «نحن مع روسيا» يؤكد مصرع بريجوجين

وبينما أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن فتح قضية جنائية في حادث تحطم الطائرة الخاصة في مقاطعة تفير، شمال موسكو، خرج رئيس حركة «نحن مع روسيا»، فلاديمير روجوف، ليؤكد مصرع مؤسس مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين.

وقال «روغوف»، في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام الرسمية في موسكو: «لقد تحدثت للتو مع فاجنر، لقد أكدوا حقيقة وفاة يفجيني بريجوجين ودميتري أوتكين، فليرحم الله عباده الراحلين، يفجيني ودميتري»، بحسب قوله.