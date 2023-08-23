شروط ومصاريف الدراسة ببرنامج الهندسة الطبية بالمنصورة الأهلية

يرغب الكثير من الطلاب في معرفة شروط ومصاريف الدراسة لأول مرة ببرنامج الهندسة الطبية بجامعة المنصورة الأهلية، لطلاب الثانوية العامة للدراسة في البرنامج الجديد حتى يكون مؤهلا لسوق العمل.

أوراق التقديم في برنامج الهندسة الطبية بالمنصورة الأهلية

وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية، أنه يجري الاستعداد من أجل الانتهاء من بدء العمل في البرنامج هذا العام واستقبال التقديم للطلاب ويجري التقديم من خلال عدة أوراق وهي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق

- إيصال دفع المصروفات

مصاريف الدراسة في برنامج الهندسة الطبية بالمنصورة الأهلية

وحددت الجامعة مصاريف الدراسة في برنامج الهندسة الطبية في كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية وهي 50% وجاء تنسيقها 68% للقبول في البرنامج.

وأوضحت الجامعة أن الطالب يستطيع دراسة تصميم وصيانة الأجهزة التي تٌستخدم في علاج المرضى، لفهم طبيعة الأمراض من جميع الجوانب والتعامل معها، وتعد من أرقى أقسام كليات الهندسة، التي أظهرت دراسات وظائف المستقبل من جميع الجهات.

مجالات العمل بعد انتهاء الدراسة

وأوضحت الجامعة أنه يستطيع الطالب أن يعمل بعد التخرج في مختلف الأماكن وهي:

- المستشفيات والمراكز الطبية.

- الشركات الطبية المتخصصة.

- مراكز الأبحاث لتصنيع المعدات الطبية.

- المنظمات التي تنتج وتبيع وتوفر المعدات واللوازم الطبية.

- وحدات معالجة المعلومات بالمؤسسات الصحية.

- تصميم المستشفيات وخصوصا المستشفيات الخضراء.