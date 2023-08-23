مصاريف وأوراق التقديم في كلية تربية رياضية جامعة المنصورة

يتطلع الكثير من الطلاب إلى معرفة مصاريف الدراسة في كلية تربية رياضية بجامعة المنصورة، خاصة بعد إعلان تنسيق القبول في تربية رياضية بنين المنصورة للشعبة الأدبية من خلال تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات.

مصاريف الدراسة في تربية رياضية جامعة المنصورة

تستعرض «الوطن»، مصاريف كلية تربية رياضية جامعة المنصورة التي تتراوح هذا العام بين 800 إلى 1700 جنيه لهذا العام، ويجري دفعهم عند التقديم إلى الكلية، حسبما ذكرت الجامعة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني.

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كلية التربية رياضية بنين بجامعة المنصورة في تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية، الذي جاء 246 درجة، إذ أن هناك أماكن خالية بعد إتاحتها للطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة.

شعب التدريس في كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة

وأوضحت جامعة المنصورة في بيان لها أنه يجري دراسة أول عامين في الكلية بشكل عام سواء المواد التربوية والنفسية والعلمية والتطبيقية الرياضية، ويتم التخصص في السنة الثالثة للشعب الآتية:

- شعبة تدريس تربية رياضية

- شعبة التدريب الرياضي

- شعبة الإدارة الرياضية

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية تربية رياضية

ويجري التقديم إلى كلية تربية رياضية بعد القبول اختبارات القدرات والحصول على المجموع المحدد من قبل التنسيق من خلال الأوراق الآتية:

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- أصل شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

- بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب في تنسيق الجامعات المصرية.

- 6 صور شخصية للطالب.

- استمارة 7 جند أو صورة من استمارة 6 جند.

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر.