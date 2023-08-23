نجوم الفن: مهرجان القاهرة للدراما حدث مشرف.. ويعوض غياب «الإذاعة والتليفزيون»

أعرب عدد كبير من نجوم الفن عن سعادتهم لإقامة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما التى يترأسها الفنان يحيى الفخرانى فى مدينة العلمين الجديدة، والمقرر أن تشهد تكريم عدد من النجوم ومنحهم جوائز عن أدوارهم التى قدموها فى الدراما التليفزيونية خلال العام.

ومن جانبه، أعرب النجم أمير كرارة عن أمنيته فى خروج هذه الدورة بشكل مشرِّف كما حدث فى الدورة الأولى، حيث توجَّه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، على جهودهم الحثيثة فى هذا المهرجان.

وأضاف «كرارة» لـ«الوطن» أنه تشرف بحضور الدورة الأولى، العام الماضى، والتى التقى فيها بالفنان يحيى الفخرانى لأول مرة، حيث أعرب عن أمنياته فى استمرار تألق الدراما المصرية، وتقديمه هو وزملائه لمسلسلات تنال إعجاب الجمهور.

نبيلة عبيد: إقامة المهرجان بـ«العلمين» فكرة عظيمة

ومن جانبها، أعربت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد عن سعادتها لإقامة الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة، مؤكدة أن هذه الفكرة عظيمة، بدعوى أن العلمين مدينة السحر والجمال.

وقالت «عبيد» لـ«الوطن» إنها سعيدة للغاية بخطوات مهرجان القاهرة للدراما، والذى تم تكريمها فيه خلال دورته الأولى، وهى الدورة التى شهدت مقابلتها الشهيرة مع الفنانة الكبيرة نادية الجندى، ووصفها الفنان يحيى الفخرانى حينها بالمصالحة الوطنية.

وأضافت: «أتمنى التوفيق والنجاح للقائمين على هذه الدورة، لأنه بحق مهرجان مشُرف يترأسه فنان كبير بقيمة يحيى الفخرانى وبمشاركة الفنان أشرف زكى، وعن نفسى أرى أن فكرة إقامة الدورة الثانية من المهرجان بمدينة العلمين عظيمة، وواثقة من خروجها على أجمل وجه، كونها ستشهد تكريم عدد من نجوم الفن الذين أثروا الدراما التليفزيونية بأعمال مميزة على مدار مسيرتهم الفنية».

وترى الفنانة صابرين أن الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما نجحت بشكل فوق التوقعات، ونتج عن ذلك استمراره وإقامة دورته الثانية فى العلمين الجديدة هذا العام.

وقالت «صابرين» لـ«الوطن» إنها تتابع مع الفنان يحيى الفخرانى وأشرف زكى تحضيرات هذه الدورة، والتى تقرر فيها فتح الباب أمام الأعمال التى شاركت بالموسم الرمضانى وخارجه، وذلك بعد اقتصار الدورة الأولى على المسلسلات الرمضانية فحسب، مضيفة: «أعتبر الدورة الثانية بمثابة عُرس فنى سيشهد تجمع النجوم واحتفالهم بالجوائز، والحقيقة أننى سعيدة بإقامة هذه الدورة بمدينة العلمين، لأنها منطقة جديدة نجحت فى جذب أنظار العالم إليها وليس العرب فحسب، وقد نجح مهرجان «العالم علمين» فى إضافة بريق جاذب لمدينة السحر والجمال.

وتوجهت «صابرين» بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جهودها فى المهرجان، واختيارها لمدينة العلمين لإقامة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فيها ضمن فعاليات مهرجان «العالم علمين»، مؤكدة أنها تتمنى إقامة المهرجان سنوياً فى محافظة مختلفة من محافظات مصر، لأن مصر بحق تملك أجمل وأحلى المحافظات والمدن فى العالم.

أما الفنانة فردوس عبدالحميد فتحدثت عن مهرجان القاهرة للدراما قائلة: «كان لى الشرف أن أحضر الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما وكانت دورة مشرفة جداً ومنظمة وفكرة جيدة أنهم كرموا الفنانين الكبار».

وأضافت «عبدالحميد»: «المهرجان احتفالية جيدة تدخل السعادة على قلوب الفنانين، لأنها تُشعر الفنان المُكرم أنه مُقدر من قِبل الدولة على فنه وأعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى، أما عن الدورة الثانية فمن الرائع إقامتها بمدينة العلمين الجديدة، التى تحتاج الدعم على مستوى السياحة، بحيث تكون مقصداً للسياح من مختلف الدول العربية والأجنبية».

وكشف المخرج محمد فاضل عن تكريمه من المهرجان هذا العام قائلاً لـ«الوطن»: «أنا أحد المكرمين فى المهرجان هذا العام، وسعيد للغاية بهذا التكريم وبالمهرجان بصفة عامة، والذى أراه بمثابة تعويض إلى حد ما عن مهرجان الإذاعة والتليفزيون، والذى كان يقام فى الإسكندرية بالمنتزه وتوقف فترة بسبب حرب 1967، وبعدها تمت إقامته بانتظام فى الثمانينات إلى عام 2010 وقت احتفال التليفزيون باليوبيل الذهبى».

وعن اختيار مدينة العلمين لاحتضان الدورة الثانية من المهرجان، أعرب المخرج الكبير عن سعادته بهذه الخطوة قائلاً: «مسألة استغلال الموسم السياحى فى عمل أنشطة وحفلات ومهرجانات شىء جميل جداً، ولكنى أتمنى تطوير المهرجان فى السنوات المقبلة ليصبح مهرجاناً دولياً».

أما الفنانة عايدة رياض فشددت على ضرورة استمرارية مهرجان القاهرة للدراما بعد نجاح دورته الأولى برئاسة الفنان يحيى الفخرانى، والتى خرجت بصورة مشرفة وعلى درجة عالية من التنظيم.

وأضافت «رياض» لـ«الوطن»: «إقامة المهرجان هذا العام فى العلمين الجديدة شىء جيد للغاية، وبلدنا يستحق الترويج له، بحيث يتخذه السياح من مختلف البلدان مقصداً سياحياً لهم، والحقيقة أن مدينة العلمين الجديدة مكان رائع ومناسب لإقامة المهرجانات فيها سواء مهرجانات الغناء أو الدراما».