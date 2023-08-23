مراسل القناة الأولى: مهرجان الدراما يشهد نسخة استثنائية في مدينة العلمين غدا

رصد محمود جميل، مراسل القناة الأولى، أبرز التطورات والفعاليات الخاصة من مدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن هناك تجهيزات ضخمة تجرى من أجل استقبال مهرجان الدراما في نسخته الثانية التي ستكون استثنائية ومميزة للغاية، لوجودها في مدينة العلمين وسط الأجواء الرائعة التي خلقها المهرجان منذ يومه الأول.

انطلاق مهرجان القاهرة للدراما غدا

وأضاف خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر القناة الأولى، أن مهرجان القاهرة للدراما ينطلق غدا الخميس على منطقة النورث سكوير بالعلمين الجديدة، وهناك تجهيزات كثيرة تتعلق بأعمال الإنارة وتنظيم المقاعد، وغيرهما، مشيرا إلى أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما تختلف عن نظيرتها الأولى التي كانت مقامة بالقاهرة، إذ تضم استفتاءً خاصًا بالجمهور وجوائز خاصة به.

طريقة استفتاء الجمهور بمهرجان الدراما

وتابع أنَّ الجمهور سيكون له الحق في اختيار أفضل فنان دور أول ودور ثاني فضلا عن أفضل ممثل صاعد وغيرها من الجوائز التي ستكون مقدمة باستفاء الجمهور، موضحا أن التكريم سيكون على مجمل الأعمال الدرامية الموجودة طوال العام وليس شهر رمضان فقط، كاشفا عن الطريقة الخاصة باستفتاء الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما وهي التصويت من خلال المواقع الخاصة بالمهرجان.