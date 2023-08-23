محمد نبيل: فتح باب المنافسة أمام الأعمال المعروضة خارج السباق الرمضاني أمر ضروري

استحداث مهرجان القاهرة للدراما جائزة بتصويت الجمهور أمر إيجابى، حتى إن جاءت هذه الخطوة متأخرة، فقد كان لا بد من وجودها من الدورة الأولى، لأن مشاركة الجمهور فى المهرجان بجائزة يتم التصويت عليها، تجعل الجمهور والمشاهدين جزءاً من المهرجان بشكل أو آخر، وتشعرهم بأنهم جزء من الحدث.

وفتح المهرجان باب المنافسة أمام الأعمال المعروضة خارج السباق الرمضانى أمر ضرورى، لأن هذه الأعمال مهمة وتناقش قضايا غاية فى الأهمية، ووجودها يأتى استجابة للمطالبات بضرورة وجود أعمال درامية على مدار العام، بحيث لا يقتصر وجودها على الموسم الرمضانى فحسب، ومن هذا المنطلق، نجحت هذه الأعمال فى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وقت عرضها.

وخطوة إضافة مهرجان القاهرة للدراما ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، ستضيف إليه بريقاً خاصاً، لأنه يتوج الموسم بنهاية موسم الصيف، وأرى أن كل الأنظار ستتجه إليه، وأطالب بالمزيد من الاهتمام الإعلامى بالمهرجان، كما يحدث دوماً، لاسيما أن عدداً كبيراً من النجوم متحمسون لحضور حفل توزيع جوائز الدراما.