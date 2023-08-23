«القاهرة الإخبارية»: انطلاق مهرجان القاهرة للدراما بعنوان «60 سنة دراما» خلال ساعات

قالت نورهان عجيزة، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية إن مدينة العلمين أصبحت حديث العالم خاصة بعد إقامة مهرجان العلمين الترفيهي الأكبر في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

فعاليات رياضية وفنية

وأوضحت أن مدينة العلمين تستقبل زوارها في جميع المواسم من جميع أنحاء العالم، وبعد أيام قليلة نودع مهرجان العلمين ولكن تستمر الفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية.

60 سنة دراما

وتابعت: «ننتظر اليوم حفل المغني العالمي روس، والذي أصبح له جمهور كبير في مدينة العلمين وينتظره كثير من الشباب من جميع الفئات العمرية، وبعد ساعات تستعد العلمين لمهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والذي يقام لأول مرة في العلمين، تحت عنوان 60 سنة دراما، للاحتفال بمرور 60 سنة على إنتاج أول عمل درامي مصري وهو مسلسل هارب من الأيام».

واستكملت: «يقام الحفل برئاسة الفنان يحيى الفخراني وبحضور نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وأيضًا الفنانة المصرية إلهام شاهين كعضو لجنة تحكيم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ويستقبل عدد كبير من الزوار والفنانين من جميع أنحاء العالم».

وأوضحت أنه ننتظر يوم 24 أغسطس بطولة التجديف، وعلى المستوى الغنائي ننتظر حفلة الباند كايروكي يوم 25 أغسطس، وأيضًا شارموفرز يوم 24 أغسطس، أما عن الفعاليات الرياضية تقام بطولة التجديف بحضور عدد كبير من الجمهور.