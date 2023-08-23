«إكسترا نيوز» ترصد آخر تجهيزات مهرجان القاهرة للدراما في العلمين الجديدة

استعرضت سارة سراج، مراسلة «إكسترا نيوز»، فعاليات مهرجان القاهرة للدراما والمقام على أرض العلمين الجديدة، موضحة أن هناك تجهيزات مختلفة لمهرجان العلمين في منطقة النورد سكوير، والتي ستقام فيها النسخة الثانية للمهرجان.

وأضافت أن المسرح مقام في منطقة رائعة للغاية على البحر مباشرة، إذ يتواجد الضيوف في مواجهة المسرح ومن خلفهم البحر، كما أن الريد كاربت مقام على مساحة كبيرة.

احتفالية بمناسبة بمرور 60 عاما على أول عمل درامي

وأوضحت أن الاحتفالية ستكون بمناسبة مرور «60 سنة دراما» على إنتاج أول عمل درامي وهو مسلسل «هارب من الأيام» للمخرج نور الدمرداش والمؤلف فيصل ندى وبطولة عبد الله غيث.

وأشرات إلى وجود عدة مفاجآت بالمهرجان، منها تكريم الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، بالإضافة إلى ترشيح الفنان الراحل مصطفى درويش ضمن أفضل ممثل دور تاني، وهناك 8 جوائز مستحدثة في تلك الدورة والحسم فيها سيكون فيها للجمهور من خلال التصويت على مختلف الصفحات الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، بالإضافة إلى وجود جائزة خاصة بلجنة التحكيم وجائزة لأفضل مونتاج وجائزة لأفضل مؤلف دراما ومن المرشحين لتلك الجائزة إياد صالح وهاني سرحان والدكتور مدحت العدل وإبراهيم عيسي.

يشارك في مسابقة المهرجان 35 عملا دراميا، وهناك جائزة أفضل ممثل دور أول فيها، ومن المرشحين لنيل تلك الجائزة أحمد العوضي ومحمد رمضان ومحمد ممدوح.