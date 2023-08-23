تفاصيل فعاليات مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة غدا

رصدت شرمندة الدسوقي، مراسلة قناة DMC، أبرز الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما من مدينة العلمين الجديدة، قائلة: «بدأ العد التنازلي لتوديع مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى تحت شعار «العالم علمين»، والذي يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط والذي جمع فعاليات متنوعة بين الترفيه والرياضية والفن والثقافة، وقدم مفاجآت كثيرة على طوال فترته».

مهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية

وأضافت «الدسوقي»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر قناة DMC: «نستقبل غدا الخميس مفاجأة داخل مدينة العلمين الجديدة وهي استقبال مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية الاستثنائية ليس فقط لأقامتها في العلمين بل أيضا بسبب إتاحة فرصة لاستفتاء الجمهور والاحتفال بمرور 60 عاما على إذاعة أول عمل إذاعي درامي مصري».

دورة مهرجان القاهرة للدراما هذا العام

وتابعت: «دورة هذا العام من مهرجان القاهرة للدراما تأتي برئاسة الفنان يحيى الفخراني، بينما لجنة التحكيم تكون برئاسة المخرج الكبير جمال عبدالحميد، وأعضاء اللجنة هم الفنان كريم عبدالعزيز والناقد الفني طارق الشناوي والفنانة إلهام شاهين التي كُرمت بالدورة السابقة»، مشيرة إلى أن التكريم بمهرجان القاهرة للدراما سيكون على مجمل الأعمال الدرامية الموجودة طوال هذا العام وليس فقط شهر رمضان 2023.