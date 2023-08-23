مصطفى الكيلاني: إدراج «القاهرة للدراما» ضمن فعاليات «العالم علمين» أمر إيجابي

استحداث المهرجان جائزة لتصويت الجمهور أمر مهم لمعرفة آراء الشارع فى الأعمال الدرامية التى تعرض طوال العام، ولكن من خلال تصويت واضح تقوم به نقابة المهن التمثيلية، ليشارك الجمهور بشكل حقيقى وفعال داخل المهرجان.

ولجنة تحكيم المهرجان خلال هذا العام، تضم أسماء كبيرة من صناع الفن، وهذا يضيف إلى جوائز المهرجان قيمة كبيرة، ولجنة التحكيم فى الدورة الأولى كانت مهمة للغاية، فلا أنسى كلمة المخرجة إنعام محمد على، التى تحدثت عن أساسيات صناعة الدراما، وطرحت حلولاً لمعالجة القصور الموجود فيها.

وإدراج مهرجان القاهرة للدراما ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين أمر إيجابى، ونأمل فى تغطيته بقوة مثل مهرجانات السينما، ووجود مهرجان كبير للأعمال الدرامية وتقييمها له دور مهم جداً، وخلال الدورة الماضية للمهرجان جاءت النتائج إيجابية، وكان مؤشراً جيداً للأعمال التى عُرضت.