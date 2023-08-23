ميقاتي يتصل بقائد الجيش اللبناني للاستفسار عن حادث سقوط مروحية عسكرية

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، للاستفسار عن تفاصيل الحادث الذي أدى إلى سقوط طائرة مروحية تابعة للجيش كان على متنها عدد من العسكريين.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن ميقاتي قدم التعازي في وفاة ضابطين لقيا مصرعهما نتيجة الحادث، معرباً عن تمنياته لمصاب ثالث بالشفاء العاجل.

سقوط مروحية قرب «ثكنة بحمدون»

وأكد الجيش اللبناني، في بيان قبل قليل، تحطّم طائرة مروحية «طوافة»، تابعة للقوات الجوية، في منطقة «حمانا»، قرب «ثكنة بحمدون»، أثناء تنفيذ طيران تدريبي، ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخر.

وذكرت قناة «لبنان 24» أن الطائرة تحطمت بسبب عطل مفاجئ، كما نشرت قناة «الجديد» مقطع فيديو من مكان الحادث، حيث أعرب رواد مواقع التواصل عن حزنهم لهذه الواقعة.