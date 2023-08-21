«القاهرة الإخبارية»: لبنان يسجل ثاني أعلى تضخم في أسعار الغذاء عالميا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بأن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية بلبنان بلغ 280%، بعد مرور 4 أعوام على الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعاني منه، ليحل ثانيًا في قائمة أعلى معدل تضخم عالميًا.

ولفت التقرير الأممي إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي المستمر له تأثير ضار على الأمن الغذائي للأسر اللبنانية والسورية اللاجئة، وقدر التقرير أن 25% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية سبل العيش

وشدد البرنامج الأممي على ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية سبل العيش، وتخفيف مخاطر الانزلاق إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد، لافتًا إلى أن البرنامج يدعم أكثر من مليون لاجئ و700 ألف مواطن لبناني؛ لتلبية احتياجاتهم الغذائية والأساسية.

وأشار البرنامج إلى أنه يقدم تحويلات نقدية لنحو 400 ألف لبناني إضافي من خلال شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة التابعة للحكومة بالتعاون والبنك الدولي، لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي الوطنية.