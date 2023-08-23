بيان عاجل من مجموعة «فاجنر» بعد تحطم طائرة قائدها

أصدرت حركة «فاجنر» العسكرية، بيانًا عبر قناتها على تطبيق «تليجرام» الروسي تفيد فيه بعدم ورود أي معلومات تؤكد وفاة قائدها، يفغيني فيكتوروفيتش بريجوزين.

لا توجد معلومات رسمية عن مصرع قائد فاجنر

وقالت عبر قناتها: «في الوقت الحالي، لا يزال الوضع على حاله: لا توجد حتى الآن معلومات رسمية عن وفاة مؤسس شركة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني فيكتوروفيتش بريجوزين، أو غيره من القادة، نتوقع ونأمل أن يكون كل شيء على ما يرام، ولم ترد أي معلومات من المكتب المركزي (CO)».

وأعلنت روسيا قبل قليل تحطم طائرة في مقاطعة تفير على متنها 10 أشخاص، مملوكة لقائد فاجنر وكان اسمه مسجلا ضمن الركاب العشرة عليها».