«تعليم الكبار» تطلق المبادرة الرقمية للقرائية والتعلم للحياة

أطلقت الهيئة العامة لتعليم الكبار، المبادرة الرقمية للقرائية والتعلم للحياة، والتي تهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه تعلم الكبار في مصر، بمشاركة وحضور كلا من منسوبي الإدارات الفنية لهيئة تعليم الكبار، ومديري فروع تعليم الكبار، ومسئولي الجمعيات الأهلية العاملة في تعليم الكبار، والقطاع الرسمي المتعاون مع هيئة تعليم الكبار.

«ناصف»: القراءة حق أساسي من للإنسان

وقال الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن القراءة حق أساسي من حقوق الإنسان، وحق تمكيني للتمتع بالحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، والصحية، والسياسية، بالإضافة إلى المنافع الفردية مثل تقدير الفرد لذاته، وثقته بنفسه، وتعزيز قدراته الشخصية، وذلك انطلاقًا من إرساء الجمهورية الجديدة التي تشييدها القيادة المصرية والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وإعداده لجودة الحياة وخطة مصر للتنمية المستدامة وخاصة الهدف الرابع منها.

توجهات القيادة السياسية

وأضاف «ناصف»، في بيان أصدرته الهيئة العامة لـ تعليم الكبار بمناسبة المبادرة الرقمية للقرائية والتعلم للحياة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المبادرة الرقمية للقرائية والتعلم للحياة من توجهات القيادة السياسية ومراعية للتوجهات الدولية المتمثلة في توصية 2015 لتعليم الكبار، وإطار عمل مراكش، والقمة العالمية للتعليم التحويلي 2022.

ولفت رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إلى أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة تعليم الكبار والشركاء في القطاع الرسمي والجمعيات الأهلية والتي أدت إلى خفض في معدل الأمية إلا أن أعداد الأميين يزيد عن 15 مليون أمي؛ ويرجع ذلك إلى مجموعة متشابكة من التحديات منها زيادة عدد المتسربين، وصعوبة جذب الأميين إلى فصول المدرسة، وغياب البيانات التفصيلية، وغياب التنسيق بين الجمعيات الرسمية والشركات، وعدم مواكبة محتويات البرامج المقدمة لمتطلبات العصر.