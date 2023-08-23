تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. اعرف عيار 21 بكم؟

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في ختام التعاملات المسائية في محال الصاغة، وتحديداً عيار 21 الذي يُقبل على شرائه كثير من المواطنين، لذا توضح «الوطن» أسعار الذهب حسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء بنهاية التعاملات 2617 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في نهاية التعاملات المسائية 2290 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية، مسجلاً انخفاض 10 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 1963 جنيهاً للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2399 جنيهاً للشراء، وسجل أيضاً سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم بنهاية التعاملات 1527 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

في حين سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في ختام التعاملات اليومية 18320 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية، حيث يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار21.