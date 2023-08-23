ماذا سيحدث في سوق الذهب الفترة المقبلة؟.. تجار يوضحون

يراقب الكثير من المتعاملين في سوق الذهب، تحركات المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يشهد سوق الذهب المحلي حالة من التوازن ما بين العرض والطلب، وسط ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

ماذا سيحدث بسوق الصاغة؟

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، توقعات التجار في سوق الذهب، لما سيحدث في الفترة المقبلة في سوق الصاغة.

وقال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب، إنه من الصعب التوقع بما سيحدث في أسواق الذهب «الصاغة» خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن العامل الأساسي المتحكم في حركة السوق، هو العرض والطلب.

وأضاف المغربي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك قلة في المعروض من الذهب في الصاغة المصرية، نتيجة لقلة الذهب الوارد من الخارج.

قرارات الفيدرالي الأمريكي

من جانبه قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، إن هناك ترقب للأسواق العالمية، وقرارات الفيدرالي الأمريكي فيما يخص أسعار الفائدة، وفي حالة توقف الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة من المتوقع أن نشهد ارتفاعات في أسعار الذهب.

وأضاف رئيس شعبة الذهب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك توازنًا في السوق المحلي ما بين العرض والطلب، الأمر الذي يصعب توقع حركة السوق في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن حركة السوق المحلية أصبح أكثر ارتباطًا بالسوق العالمي.

البيانات الاقتصادية الأمريكية

وأدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية الأخيرة إلى زيادة الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يقلل الشهية للذهب كما ينعكس في حيازات الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالسبائك.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الأربعاء، بعد تراجع طفيف في الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، مما عزز السبائك فوق مستوى رئيسي عند 1900 دولار، مع ترقب المستثمرين لتوقعات محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب العالمي 0.3% إلى 1902.63 دولار للأوقية، ليرتفع من أدنى مستوياته في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.