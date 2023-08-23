تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. اعرف بكام؟

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في منتصف التعاملات نحو 10 جنيهات، وذلك لعيار 21 الأكثر مبيعا، إذ سجلت الأسعار صباح اليوم وحتى الظهيرة استقرارا ملحوظا، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2275 جنيها للشراء، بعد أن وصل في تعاملات الظهيرة إلى 2285 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم 2600 جنيها للشراء، بدلا من 2611 جنيها.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1950 جنيها بعد أن بلغ 1959 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم 1517 جنيها للشراء بعد أن بلغ في منتصف تعاملات الظهيرة 1523 جنيها للشراء.

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12 وصل الآن إلى 1300 جنيه بدلا من 1306 جنيهات.

وسجل سعر جنيه الذهب انخفاضا ملحوظا مقارنة بأسعار منتصف تعاملات الظهيرة، إذ بلغ 18200 جنيه بعد أن وصل إلى 18280 جنيها.

بلغ سعر الأونصة الآن 80860 جنيها بدلا من 81215 جنيها.