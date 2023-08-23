سعر الذهب الآن في محلات الصاغة بالتعاملات المسائية.. «عيار 21 بكام؟»

يرى العديد من المواطنين أن الاستثمار في شراء الذهب، سواء مشغولات أو سبائك، هو الخيار الأمثل والآمن لادخار أموالهم، لذا يحرص كثيرون على متابعة أسعار المعدن الأصفر، التي تتحرك بشكل لحظي يومياً.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، وتحديداً عيار 21، الأكثر انتشار داخل السوق المصرية، حسب آخر تحديث أعلنته بيانات بورصة الذهب، وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، 2617 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، خلال التعاملات المسائية اليوم، 2290 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر شيوعاً في الشراء داخل مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، أثناء التعاملات المسائية اليوم، 1963 جنيهاً للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم، 1527 جنيهاً للشراء.

في حين سعر جرام الذهب عيار 22، في التعاملات المسائية، 2399 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، 18320 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.