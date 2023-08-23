كليب «حوا» لـ تامر حسني يقترب من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

اقترب الفنان تامر حسني من تحقيق 3 ملايين مشاهدة بكليب أغنيته الجديدة «حوا»، والذي تشاركة فيه بالتمثيل الفنانة أسيل عمران، ويتناول خلاله كيفية التعامل مع المرأة من خلال مواقف استعان بها من السوشيال ميديا.

أغنية «حوا» لتامر حسني

أغنية «حوا» حققت نجاحا كبيرا وحظيت بإشادات الجمهور منذ طرحها منذ 6 أيام، وهي من كلمات وتلحين وإخراج تامر حسني، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

وتقول كلمات الأغنية:

إشتريت كتاب إسمه.. كيف تفهم حوا.. قولت هعرف منه.. إيه في دماغها.. جوا حوا في كل الجنسيات.. بجد تركيبه واحدة.. لو هنسمي في مسميات.. أحن حنينة جاحدة.. حافظين مش فاهمين.. نفس الكلام وبيتردد.