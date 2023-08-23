خبيرة اقتصادية: مصر لديها فرصا كبيرة للانضمام لتحالف البريكس

قالت الدكتورة راندا حامد الخبيرة الاقتصادية، إن هناك آمالاً كثيرة على تحالف البريكس، حيث الجميع يحتاج إلى عملة ثانية غير الدولار، لافتة إلى أنه لأول مرة قمة البريكس تنعقد في جنوب أفريقيا.

تحالف بريكس بدأ منذ سنوات

أضافت الخبيرة الاقتصادية خلال برنامج «كل الزوايا» المذاع على قناة ON تقديم الإعلامية سارة حازم، أن تحالف بريكس بدأ منذ سنوات، حيث بدأ التفكير فيه في عام 2001، وبدأ التحالف بالفعل في 2008 بروسيا والصين والهند والبرازيل، ثم انضمت جنوب أفريقيا في 2009.

لم يكن هناك عدالة في توزيع لقاحات كورونا

أوضحت راندا حامد، أن أهمية البريكس هذا العام، أنه أول اجتماع بعد جائحة كورونا، خاصة أنه خلال أزمة كورونا لم يكن هناك عدالة في توزيع اللقاحات، لافتة إلى أن الدول في أفريقيا والدول الناشئة، تعرضت لأزمة تضخم بعد جائحة كورونا، وما نحتاجه في تلك القمة، تنفيذ المخرجات التي ستخرج عن قمة هذا العام.

مصر لديها فرص كبيرة للانضمام لتحالف البريكس

أشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن مصر لديها فرص كبيرة للانضمام لتحالف البريكس، نظرا لموقعها الجغرافي، بجانب الموارد البشرية وقوة الصناعة المصرية، بجانب تطوير البنية التحتية، وتم استغلال التكنولوجيا بشكل جيد في مصر.