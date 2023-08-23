«الشباب» و«العمل الدولية» تنفذان أنشطة الدمج المجتمعي بدمياط (صور)

تواصل وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أنشطة الرسم على الجدران بمركز شباب مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، والذي يأتي ضمن أنشطة مشروع أندية البحث عن وظيفة «شباب للمستقبل»، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، ويستمر التدريب لمدة يومين بمركز الشباب.

ويتضمن التدريب تعريف الشباب بأهمية الدمج المجتمعي بين الفئات المستهدفة بمراكز الشباب، ويسعى النشاط إلى استقبال شباب من ذوي الهمم وشباب الوافدين وتنظيم مجموعة من أنشطة الدمج، والتي تشمل رسم مجموعة من الجداريات على أسوار مراكز الشباب لنشر الوعي بأهمية دور الدمج المجتمعي.

ويهدف مشروع «شباب للمستقبل» لتحسين فرص المعيشة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري وشباب الوافدين، وذلك من خلال رفع مهارات الشباب وتعزيز فرص حصولهم على العمل، وتقديم خدمات المشورة المهنية من خلال مراكز الشباب، وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي بين فئات الشباب المصري والوافدين.

جدير بالذكر أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، ترتكز أحد محاورها على إتاحة الفرصة أمام جميع الفئات من الشباب والنشء، للاستفادة من الخدمات المقدمة بمراكز الشباب.