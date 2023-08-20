«الشعب الجمهوري»: الدمج المجتمعي للمفرج عنهم يدعم الاستقرار

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن قرارات العفو عن سجناء الرأي والتعبير يعزز وحدة المجتمع ويدعم استقراره.

الاهتمام بالملف الحقوقي

وقال اللواء محمد صلاح أبو هميلة في تصريحاته لـ«الوطن»، إن الاهتمام بالملف الحقوقي والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف في وجهه أمر في غاية الضرورة كونه أحد أعمدة المجتمع، فصدور قرارات عفو رئاسية بحق المحبوسين بقضايا الرأي والتعبير ومنحهم الفرصة للعودة مجددا للحياة المجتمعية يعزز ويدعم المجتمع ويزيل نقماته.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن وجود برامج دمج مجتمعي للمفرج عنهم بقرارات رئاسية، تتمثل في عودة الموظفين المفصولين لعملهم، والطلاب لدراستهم وخلق فرص عمل لما ليس لديه وظيفة أو مصدر دخل، أمر في غاية الأهمية لضمان عدولهم نحو الصواب وقطع الطريق على الجماعات المتطرفة لاستقطابهم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أمس السبت، قرارًا بالعفو عن 33 شخصا من سجناء قضايا الرأي والتعبير.