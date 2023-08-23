بايدن: لا شيء يحدث في روسيا دون علم الرئيس بوتين

حرص الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على التعليق على حادث تحطم طائرة خاصة كان يستقلها قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص كانوا على متنها، بينهم قائد المجموعة العسكرية الخاصة.

بايدن «غير متفاجئ» بالتقارير المنشورة

وعلق بايدن بحسب قناة «سكاي نيوز عربية» قائلاً: « أنا غير متفاجئ بالتقارير المنشورة التي تفيد بمقتل قائد فاجنر، خاصةً أنه لا توجد أشياء كثيرة تحدث في روسيا من دون أن يكون (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ورائها».

مصرع 10 أشخاص في تحطم الطائرة

وكشفت وكالة «تاس» الروسية الرسمية للأنباء، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن مصرع 10 أشخاص، بعد سقوط طائرة خاصة في منطقة «تفير»، شمال موسكو، فيما أكدت السلطات أن بريجوجين كان بين ركاب الطائرة.