وزير الشباب يشيد بنتائج البعثة المصرية في دورة الألعاب العالمية للمكفوفين

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالنتائج الإيجابية والمميزة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب العالمية للمكفوفين في برمنجهام بإنجلترا، خلال الفترة من 17 حتى 28 أغسطس الجاري، وهي بطولة مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

نتائج بطولة دورة الألعاب العالمية للمكفوفين

وأشارت وزارة الشباب والرياضة، في بيان أصدرته اليوم، إلى نتائج بطولة دورة الألعاب العالمية للمكفوفين في برمنجهام بإنجلترا، والتي جاءت حصيلة منافساتها في اليوم الأول لسيدات منتخب رفع الأثقال سيدات 4 ميداليات ذهبية للناشئات، و3 ميداليات فضية للكبار.

وأضافت الوزارة، أن بطولة الألعاب العالمية للمكفوفين ينظمها الاتحاد الدولي للرياضات والألعاب المكفوفين «IBSA»، بهدف تعزيز الروح الرياضية والتنافسية ومنحا الفرصة للرياضيين لعرض مهاراتهم وقدراتهم.

وزير الرياضة: اهتمام الرئيس بالرياضيين غير مسبوق

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة، خاصة الأبطال البارالمبيين منهم، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.