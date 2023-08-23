وزير الرياضة يبحث مع مسؤولي معرض «فيبو» إطلاق نسخته الثانية في مصر

التقى، اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر خاصية «فيديو كونفرانس» براور فلوريان مسؤول معرض «FiBo» بألمانيا، والتي تعد أكبر شركة في أوروبا لتنظيم المعارض الرياضية الدولية.

وتناول اللقاء إمكانية التعاون بين «اسبورت اكسبو» بمصر ومسؤولي معرض «فيبو»، والتى تنظمه شركة «REED».

نجاح النسخة الأولى من المعرض

ورحب وزير الرياضة بمسؤولي المعرض الألماني، والذين أبدوا رغبتهم في التواجد بالشرق الأوسط، خاصة في مصر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حدث في تنظيم مصر للمعرض في نسخته الأولى، والذي لاقى تفاعلا كبيرا من الشركات والأندية والمستثمرين في المجال الرياضي، للمشاركة فى النسخة الثانية، والمقرر تنفيذها في مصر في فبراير 2024.

ولفت وزير الرياضة إلى أنه من المتوقع مشاركة 200 مشارك في النسخة الثانية، ما بين أندية رياضية وشركات ومستثمرين في المجال الرياضي وعدد من أصحاب التوكيلات والأكاديميات الرياضية.

وأشار «صبحي» إلى أن المعرض سيقدم عديد من الفعاليات الجديدة والمتنوعة، ومنها تنفيذ أكبر مسابقة للألعاب الإلكترونية، بجانب تنفيذ أول «sport fashion show»، إضافة إلى زيادة مساحة المعرض لتصل إلى ضعف النسخة الماضية.

عقد مؤتمر عربي أفريقي على هامش الفعاليات

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم دعوة جميع وزراء الشباب والرياضة العرب وكل الهيئات العربية الرياضية إلى المعرض في نسخته الثانية، إضافة الى عقد مؤتمر عربي أفريقي على هامش الفعاليات، لبحث المستجدات على الساحة الرياضية العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن النسخة الثانية من «اسبورت اكسبو» ستكون مهرجان الرياضة الأول والأكبر في الشرق الأوسط.

عرض أجهزة رياضية ومستلزمات ملاعب

يذكر أن مؤتمر ومعرض «Sports Expo Egypt 2023» والذي نُظم فى مصر بنسخته الأولى فى فبراير الماضي شهد مشاركة عربية وأفريقية، وتم تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية والمسابقات المختلفة، كما ضم مجالات عديدة تنوعت بين عرض أجهزة رياضية مختلفة، ومستلزمات ملاعب بأنواعها، ومكملات غذائية، ومراكز الشباب وصالات اللياقة البدنية، والنوادي والأكاديميات الرياضية.