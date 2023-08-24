«الشباب والرياضة» تطلق الموسم الثامن لمشروع «سفراء ضد الفساد»

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، فعاليات البرنامج القومي لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد تحت شعار «سفراء ضد الفساد» للموسم الثامن على التوالي، بالتعاون للمرة الأولى مع «جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية».

تأهيل سفراء من النشء لنشر القيم

ويهدف البرنامج لتأهيل سفراء من النشء لنشر القيم المجتمعية الإيجابية لترسيخ مبادئ النزاهه و الشفافية.

يناقش البرنامج مجموعة من المعايير المهمة في مجتمعاتنا، مثل نبذ العنف، ومحاربة الغش، وعدم التمييز، والحد من التحرش، ومواجهة الشائعات، والعدالة، وسيادة القانون، والمسؤولية والحفاظ على الممتلكات العامة، وأيدلوجية البرنامج تهدف إلى تأهيل سفراء من طلائع المحافظة ليقوموا بترسيخ مجموعة من القيم المجتمعية والمهارات الحياتية للعمل على نشر النزاهة والشفافية لدى الأجيال القادمة.

5 محافظات ضمن المبادرة

وتضم المبادرة محافظات «القاهرة والغربية والمنيا، أسوان، الإسماعيلية» على مستوى الجمهوريه كمرحلة أولى لتنفيذ البرنامج، بعدها يتم اختيار 32 طليعا من المحافظة ليصبحوا سفراء لتدريب زملائهم في باقي المحافظات.

ويهدف المشروع إلى تمكين الطلائع بمراكز الشباب والمدارس المختلفة لمقاومة الفساد في حياتهم اليومية والوقوف ضد أي فكر تطرفي، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن من خلال العمل على تأهيل مجموعة من الطلائع بمحافظات مصر المختلفة كسفراء وميسرين، بالإضافة الى " التعلم عن طريق الأقران" ليصبحوا أداة بناء للوطن وليست وسيلة هدم والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا بمحافظات مصر .

وأكدت عزة الدرى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للطلائع على أن المشروع يهدف كذلك الى زيادة ارتياد الطلائع داخل مراكز الشباب وتعزيز روح الولاء والانتماء للمؤسسات الشبابية والتربوية ولأسرهم مما يولد لديهم حب الوطن والتغيير الايجابي للأفضل ، بالاضافة الى تمكين جيل جديد من طلائع مصر لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المجتمع المصري لخلق مجتمع مصري متماسك .