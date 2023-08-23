هل جرعات لقاحات كورونا السابقة كافية أم نحتاج إلى تطعيمات إضافية؟

أعربت مصادر طبية في كندا عن توقعها طرح معززات ولقاحات لمتحور فيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تظهر فيه المؤشرات الأولية تزايد عدد حالات الإصابة، بحسب ما ذكرت قناة «سي بي سي» الكندية في تقرير لها اليوم الأربعاء.

وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في عدد حالات الإصابة بالمتحور الجديد، تظهر الأبحاث أن غالبية سكان كندا قد طوروا مستوى معيناً من المناعة ضد الفيروس، بفضل معدلات التطعيم المرتفعة، ومع ذلك، يحذر خبراء الصحة من أنه لا يزال هناك احتمال لتأثيرات صحية دائمة من العدوى الأولى أو المتكررة، ومن الممكن أن تشكل المتحورات الجديدة مخاطر صحية.

هل يجب الحصول على اللقاح؟

وأشارت القناة التليفزيونية الكندية إلى أن مستشاري اللقاحات الوطنيين أوصوا بالفعل بالحصول على جرعة محدثة من لقاحات كورونا، بمجرد وصول اللقاحات الجديدة، وقال الدكتور فهد رزاق، طبيب كندي، إنه من المتوقع أن تحمي اللقاحات الأخيرة من جميع المتغيرات الفرعية الرئيسية للفيروس، مع استثناء محتمل لسلالة «BA.2.86».

ولفت التقرير إلى أن الأفراد الأكثر عرضة للإصابة هم كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، والأشخاص الذين يعيشون فى دور رعاية طويلة الأجل، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أساسية.

وبالنسبة للبالغين فإنهم غير معرضين لخطر كبير، بحسب التقرير، ولا يزال المسؤولون يوصون بالحصول على اللقاح، ولكن خبراء الصحة يقولون إن الأمر متروك للأفراد ليقرروا ما إذا كانوا يريدون طبقة إضافية من الحماية.

وقالت اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين إنه يجب استهداف السلالات المنتشرة بشكل أسرع، حيث إنه يتم توفير اللقاح المحدث بصورة أفضل.

متى يتم طرح اللقاحات؟

ولم تتم الموافقة بعد على الموجة التالية من اللقاحات المعززة في كندا أو الولايات المتحدة، ويحذر الخبراء من أن هذه اللقاحات قد تظل على بعد أسابيع من الموافقة، ولكن من المتوقع إطلاقها في وقت ما الخريف المقبل.