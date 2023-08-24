5 معلومات عن طائرة «إمبراير ليجاسي» المتسببة في مصرع قائد مجموعة فاجنر

تعرضت طائرة من طراز «إمبراير ليجاسي» الخاصة، لحادث تحطم في مقاطعة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، بما في ذلك قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، بحسبما ذكرته وكالة «رويترز».

وفقًا لتقارير روسية، تحطمت الطائرة أثناء رحلتها من موسكو إلى سانت بطرسبرج، حيث أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن جميع الأشخاص على متن الطائرة، بما في ذلك ثلاثة من أفراد الطاقم، لقوا حتفهم في هذا الحادث.

5 معلومات عن طائرة «إمبراير ليجاسي»

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن طائرة «إمبراير ليجاسي» التي تسببت في وفاة قائد مجموعة فاجنر، بريجوجين، وتأتي كالتالي:-

1- إمبراير ليجاسي هي طائرة أعمال نفاثة متوسطة الحجم من طراز إمبراير.

2- يمكن أن تستوعب ليجاسي ما يصل إلى 14 راكبًا ولديها مدى أقصى يبلغ 7220 ميلًا بحريًا (13370 كم).

3- تُدفع ليجاسي بواسطة محركين من طراز رولز رويس AE 3007A، لها سرعة قصوى تبلغ 528 عقدة أي ما يعادل (979 كم / ساعة) وسرعة رحلة تبلغ 488 عقدة أي ما يعادل (878 كم / ساعة).

4- تُجهز ليجاسي بمجموعة متنوعة من الميزات التي تجعلها طائرة مريحة وفاخرة، بما في ذلك مقصورة واسعة، ونظام ترفيه متطور، ومطبخ.

5- يبلغ سعر طائرة إمبراير ليجاسي 18 مليون دولار.