بعد غموض مصير قائدها.. 6 معلومات عن مجموعة فاجنر الروسية

وسط حالة الغموض التي تحيط بمصير قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، بعد تحطم طائرة خاصة في شمال العاصمة موسكو، وأنباء عن أن اسم قائد المجموعة كان ضمن 10 أشخاص على متن الطائرة، لقوا مصرعهم جميعاً، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن المجموعة العسكرية الخاصة.

معلومات عن مجموعة فاجنر الروسية

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية أن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، كان ضمن ركاب الطائرة الخاصة، التي تحطمت في وقت سابق، بينما كان في رحلة داخلية من موسكو إلى سان بطرسبرج، وأكدت أن جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 10 أشخاص، لقوا مصرعهم نتيجة الحادث.

ووفقاً لما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن أبرز المعلومات عن مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، تتضمن:

- منظمة روسية شبه عسكرية

- وصفها البعض بأنها شركة عسكرية خاصة، أو وكالة خاصة للتعاقد العسكري.

- شارك مقاتلو المجموعة في صراعات مختلفة، منها العمليات في الحرب الأهلية السورية في الفترة من 2014 إلى 2015، وفي الحرب في دونباس في أوكرانيا.

- تتمع بالاستقلالية، وتعمل متخفية تحت إشراف وزارة الدفاع الروسية، أو مديرية المخابرات الرئيسية.

- تستخدمها الحكومة الروسية في النزاعات التي تتطلب الإنكار.

- يتم تدريب قواتها على منشآت وزارة الدفاع.

أنباء عن مصرع قائد مجموعة فاجنر الروسية

وذكرت تقارير روسية أن الطائرة تحطمت في رحلة من موسكو إلى سان بطرسبرج، وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن جميع الأشخاص على متن الطائرة، بمن فيهم ثلاثة من أفراد الطاقم، لقوا حتفهم في الحادث، وأفادت بأن اسم قائد فاجنر كان ضمن ركاب الطائرة.