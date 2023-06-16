القاهرة الإخبارية: روسيا منعت الدول غير الصديقة من تغطية منتدى سانت بطرسبرج

قال حسين مشيك مراسل قناة القاهرة الإخبارية من روسيا، إنّ موسكو منعت الصحفيين التابعين لدول غير الصديقة من تغطية المنتدى، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي بوتين سيلقي كلمة في المنتدى.

وأضاف مشيك، خلال تصريحات عبر القناة، أن بوتين سيتطرق خلال كلمته إلى الاقتصاد الروسي والنمو الذي حققه، وبخاصة أن بوتين في الكلمة الترحيبية لمنتدى سان بطرسبرج أكد أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 2% العام الحالي، وأضاف في وقت سابق أن بلاده استطاعت من خلال الإجراءات التي اتخذتها مواجهة العقوبات الغربية.

وتابع، أنه خلال لقاء بوتين مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، تم التشديد من قبل الطرفين على ضرورة تعزيز العلاقات في عدة مجالات وأبرزها المجال الاقتصادي والتجاري.