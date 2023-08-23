أول تعليق من أوكرانيا على مصرع قائد فاجنر: «وقع على وثيقة إعدامه»

بعد حادث تحطم طائرة خاصة، تسببت فى مصرع 10 أشخاص، من بينهم قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، خرجت أوكرانيا بأول تعليق لها على الحادث، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

أوكرانيا: قائد مجموعة فاجنر وقع وثيقة إعدامه

ذكر مكتب الرئس الأوكراني أن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة قد «وقع على وثيقة إعدامه»، بعد تحطم طائرة يوم الأربعاء، وذلك في أول تعليق من كييف على الحادث، وقال المستشار في المكتب الرئاسي الأوكراني، ميخايلو بودولياك، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان ينتظر اللحظة للتخلص من بريجوجين.

وأضاف بودولياك: «من الواضح أيضاً أن بريجوجين وقع على وثيقة إعدام خاصة به، في الوقت الذي تم فيه إصدار ضمانات غريبة من قبل رئيس بيلاروسيا، ألكساندر لوكاشينكو، وكلمة الشرف السخيفة التي أطلقها بوتين».

مستشار الرئيس الأوكراني: إشارة من بوتين قبل الانتخابات

وأوضح مستشار الرئيس الأوكراني قائلاً: «تصفية بريجوجين وقيادة مجموعة فاجنر، بعد مرور شهرين على محاولة الانقلاب، تعتبر إشارة من بوتين إلى النخبة الروسية قبل الانتخابات في عام 2024 مفادها: احترسوا فإن عدم الولاء يعني الموت».

وأشار «بودولياك» إلى أن الواقعة تمثل أيضاً إشارة للجيش الروسي، لن يكون هناك أبطال من قوات العمليات الخاصة، إذا لم تكن المحكمة الأوكرانية، فستكون رصاصة من جهاز الأمن الفيدرالي.

وذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن طائرة خاصة تحطمت اليوم الأربعاء أثناء رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبرج، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص كانوا على متنها، وأشارت إلى أن قائد مجموعة فاجنر كان بين الركاب.